Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской под Москвой

Неизвестный устроил стрельбу и забаррикадировался в парикмахерской в подмосковных Котельниках. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, злоумышленник стрелял из охотничьего ружья. Задержать его пока не удалось. В происшествии никто не пострадал.

Официальных комментариев по факту случившегося пока нет.

По информации Telegram-канала «112», нападавший по имени Игорь пришел в парикмахерскую, чтобы разобраться со своей бывшей девушкой, однако не застал ее на рабочем месте. Мужчина выстрелил в потолок, после чего все сотрудники и клиенты парикмахерской разбежались. Он забаррикадировался и находится в здании уже несколько часов.

С нападавшим ведутся переговоры. По данным источников агентств, мужчина сильно пьян.

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