Россияне устроили свадьбу со стрельбой из машины

В Санкт-Петербурге россияне устроили пальбу из свадебного кортежа. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По информации издания, инцидент произошел 12 августа на Колпинском шоссе в Пушкинском районе города. Один из пассажиров автомобиля Land Rover пострелял в воздух из травматического пистолета через открытый люк. Полицейские остановили машину, задержали 34-летнего нарушителя и изъяли у него оружие.

Уточняется, что никто не пострадал.

Ранее в Госдуме россиян упрекнули в женитьбе ради застолья. Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева раскритиковала молодых жителей страны за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнула в женитьбе ради свадебного торжества. По словам парламентария, они не берут на себя ответственность за развод, поскольку для них важнее праздник, устраиваемый на деньги родителей. Плетнева отметила, что причина такого поведения — в «отсутствии воспитания».

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