Патологоанатом устроил стрельбу в российском морге

В Башкирии врачу-патологоанатому пришлось воспользоваться оружием, чтобы защититься от пьяного мужчины, который хотел забрать из морга труп своей жены. Об этом в субботу, 27 июля, сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника телеканала, инцидент произошел в пятницу, 26 июля, в патологоанатомическом отделении центральной районной больницы Белорецка. 50-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в морг и устроил скандал, требуя выдать ему тело скончавшейся несколько дней назад супруги. Между ним и врачом завязалась потасовка, в ходе которой медик три раза выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета.

В результате мужчину госпитализировали с огнестрельными ранениями, а патологоанатом обратился в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

В июне сообщалось, что патологоанатомы в Мурманской области перепутали тела трех умерших, когда выдавали их родственникам. Отмечалось, что на трупах в Апатитско-Кировской больнице перепутали бирки, из-за чего двух из трех покойниц похоронили в чужих могилах.

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