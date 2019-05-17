Россиянам выдавали в морге чеки с надписью «Ждем вас снова!»

В Белогорске Амурской области посетителям местного морга выдавали чеки с надписью «Ждем вас снова!», напечатанные на кассовом оборудовании. Фото одного из таких чеков появилось на сайте регионального издания «Амур28.инфо».

В чеке «Амурского бюро судебно-медицинской экспертизы» указан перечень оказанных услуг и стоимость каждой из них. После итоговой суммы напечатана фраза «Ждем вас снова!»

Как рассказал руководитель департамента фискальных решений IT-компании «Атол» Иван Коллегов изданию Znak.com, продавец может произвести кастомизацию товарного чека и сделать его более подходящим к роду своей деятельности. Так, современное кассовое оборудование позволяет полностью поменять стандартные настройки, а также совсем отключить дополнительные надписи.

В феврале жители Нового Уренгоя также возмутились приглашением похоронного бюро обращаться чаще к его услугам, напечатанным в чеке конторы. Так, после итоговой суммы в расчетном листе конторы было написано «Приходите снова». По словам директора похоронного бюро Юрия Шабанина, за два года работы его фирмы никто не жаловался на эту надпись.

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