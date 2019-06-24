Россияне получили в морге чужих родственников и похоронили как своих

Патологоанатомы в Мурманской области перепутали тела трех умерших, когда выдавали их родственникам. Областная прокуратура начала проверку, сообщила представительница ведомства Анжелика Черногубова, передает «Интерфакс».

На трупах в Апатитско-Кировской больнице перепутали бирки, из-за чего двух из трех покойниц похоронили в чужих могилах, уточняет издание «Хибинформбюро». По его данным, ошибку заметила семья одной из умерших.

Ее дочь Евгения Палатникова рассказала, что мать умерла 15 июня, похороны назначили на 20 число. Однако в морге ей показали женщину «лет на 20» старше умершей матери, семье пришлось по приметам доказывать ошибку. Они выяснили, что женщина оказалась бабушкой местных жителей, которые думали, что уже похоронили ее. После вскрытия могил ошибка подтвердилась, добавила Палатникова.

Помимо прокуратуры проверку начали Следственный комитет, Апатитско-Кировская больница и местное министерство здравоохранения.

В мае посетителям местного морга в Белогорске Амурской области выдали чеки, на которых после перечня оказанных услуг была надпись «Ждем вас снова».

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