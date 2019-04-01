Чиновники ответили на доставку гроба с россиянкой к зданию мэрии

В администрации Рязани ответили родственникам россиянки Ирины Фокиной, которые назвали чиновников виновными в ее смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

Родные обвинили администрацию в давлении на предпринимательницу, которая занималась пассажирскими перевозками, и в знак протеста пригнали к мэрии микроавтобус, где находился гроб с телом женщины.

Представительница администрации заявила, что в маршрутных такси Фокиной не было системы ГЛОНАСС, что является нарушением. «Так ездить нельзя», — сказала она, сославшись на федеральный закон. «Мы вынуждены подавать в суд. Суд отозвал свидетельство на право перевозки по конкретному маршруту», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, администрация Рязани «скорбит и выражает соболезнования родственникам умершей». Власти готовы оказать юридическую и психологическую помощь родственникам женщины, если потребуется.

Ранее в понедельник, 1 апреля, стало известно, что в Рязани родственники и коллеги скончавшейся местной предпринимательницы пригнали ритуальный микроавтобус с ее телом к зданию городской администрации и провели пикет с требованием наказать виновных.

Скончавшаяся 51-летняя Ирина Фокина судилась с представителями управления транспорта администрации города. По словам близких, на женщину подали в суд, обвинив в незаконном бизнесе. Из-за этого последние полтора года она переживала сильный стресс и много нервничала. Ее муж Виктор Фокин сообщил, что власти «гнобили» их компанию целый год и в результате «угробили» его супругу. «Мы из морга забрали тело. Едем сейчас на кладбище хоронить, привезли к администрации, чтобы они видели, что они натворили», — сказал он.

В конце февраля ритуальщики и родственники выставили у здания правительства Самарской области открытый гроб с телом мужчины. Они заявили, что в городе орудует «кладбищенская мафия», которая не дает им похоронить человека, мешала копать могилу и забирать тело из больницы.

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