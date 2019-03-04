Выставленный перед зданием правительства гроб назвали спланированной акцией

Появление открытого гроба с телом мужчины у здания правительства Самарской области могло быть не спонтанным решением его вдовы, а заранее спланированной ритуальщиками акцией, предположили журналисты «Самарского обозрения».

По информации издания, 7 февраля, через день после смерти мужчины, депутат Красноярского района и по совместительству владелец похоронного бизнеса Азат Туймасов сообщил на своей странице «ВКонтакте», что скоро россияне узнают о темных сторонах сферы ритуальных услуг, войнах между конкурентами и наценках за услуги. Его публикацию репостнули похоронные агенты Алексей Воробьев и Андрей Вильдеев, которых наняла жена скончавшегося.

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Днем 21 февраля Туймасов несколько раз позвонил одному из корреспондентов «Самарского обозрения» и сообщил о предстоящем появлении гроба на центральной площади города. «Начиная с 17 февраля все участники перформанса анонсируют громкие и интересные разоблачения, а с утра 21 февраля (то есть до начала копки) полагают, что гроб будет стоять около Белого дома. Далее происходят уже получившие федеральную огласку события на кладбище», — пишут авторы текста.

Они добавляют, что ритуальщики не могли не знать о часах работы кладбища и, вероятно, специально приехали к самому его закрытию на катафалке с залепленными снегом номерами, чтобы оттуда отправиться к зданию правительства и устроить свою акцию.

Журналисты отметили, что в итоге умерший был захоронен на кладбище поселка Мирный в Красноярском районе. Это подконтрольная Туймасову территория, следовательно, он изначально мог быстро и без труда решить ситуацию без привлечения к ней такого внимания, но не стал этого делать.

Также в публикации упоминается о криминальном прошлом погибшего и его подруги. Оба судимы за разбой, второй срок мужчина получил за наркотики. Они жили в разных городах: он в Сызрани, она — в Тольятти, но похоронить тело почему-то было решено в Самаре, что в 180 и 90 километрах от упомянутых городов соответственно.

Авторы текста предположили, что Туймасов, Воробьев и Вильдеев специально разыграли спектакль с гробом, чтобы надавить на власти и закрепить свои позиции на рынке ритуальных услуг.

Ранее ответственный за работу муниципального казенного учреждения (МКУ) «Ритуал» самарский чиновник Александр Андриянов назвал историю с гробом провокацией. По его мнению, речь идет о спланированной акции или о переделе рынка.

Вечером 21 февраля женщина привезла к зданию региональной администрации открытый гроб с телом мужа и сообщила, что таким образом она протестует против «кладбищенской мафии», которая не позволила похоронить его. Якобы конкуренты мешали нанятым ею ритуальщикам, не давали копать могилу и забрать тело из больницы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал случившееся «вопиющим случаем незахоронения покойного» и инициировал проверку.

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