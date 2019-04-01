Обвиненным в смерти россиянки чиновникам привезли гроб с ее телом

В Рязани родственники и коллеги скончавшейся местной предпринимательницы обвинили чиновников в ее смерти. В знак протеста они пригнали ритуальный микроавтобус с ее телом к зданию городской администрации и провели пикет с требованием наказать виновных, пишет «Рязанская газета».

Скончавшаяся 51-летняя Ирина Фокина занималась пассажирскими перевозками и судилась с представителями управления транспорта администрации города. По словам близких, на женщину подали в суд, обвинив в незаконном бизнесе. Из-за этого последние полтора года она переживала сильный стресс и много нервничала.

Ее муж Виктор Фокин сообщил, что власти «гнобили» их компанию целый год и в результате «угробили» его супругу. «Мы из морга забрали тело. Едем сейчас на кладбище хоронить, привезли к администрации, чтобы они видели, что они натворили», — добавил он.

В конце февраля ритуальщики и родственники выставили у здания правительства Самарской области открытый гроб с телом мужчины. Они заявили, что в городе орудует «кладбищенская мафия», которая не дает им похоронить человека, мешала копать могилу и забирать тело из больницы.

Некоторые местные журналисты и чиновники предположили, что это была провокация или попытка передела рынка. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал произошедшее «вопиющим случаем незахоронения покойного» и поручил провести проверку.

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