Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины. Фотографию транспортировки, сделанную на одной из улиц Воронежа, опубликовал Telegram-канал Hue.

На снимке видно тело мужчины в мешке, прикрепленном к навесному багажнику автомобиля.

Труп нужно было доставить из Воронежской области в городской морг на судмедэкспертизу. У вдовы не было денег на транспортировку автомобилем ритуальной службы, и ей на помощь пришел сосед, уточняет Hue.

В 2016 году сообщалось о краже из автомобиля жителей Липецка экспедиционного багажника с телом мертвой бабушки. Она умерла по дороге в Сочи, куда направлялась семья на отдых. Несмотря на кончину родственницы, семья решила не прерывать отпуск. Близкие документально оформили ее смерть и временно оставили тело в сочинском морге, решив похоронить ее в Липецке. На обратном пути у липчан во время ночевки в придорожном кемпинге украли багажник с бабушкой.

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