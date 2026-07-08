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13:27, 8 июля 2026Россия

ВСУ нанесли смертельный удар по торговому центру в российском регионе

Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал «Александр Шуваев»

Один человек стал жертвой смертельного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

«Еще шесть мирных жителей получили ранения. Среди них — несовершеннолетняя, она получила осколочные ранения, состояние тяжелое», — написал Шуваев.

Пятерых пострадавших доставили в городскую больницу Белгорода. У четырех из них — осколочные ранения, а одна женщина получила повреждение уха. Им оказывают медицинскую помощь.

Шуваев также сообщил, что в результате атаки повреждения получили здание коммерческого объекта и припаркованные рядом автомобили.

Ранее беспилотники ВСУ ударили по Саратовской области. Жертвой атаки, по информации главы региона Романа Бусаргина, стал один человек.

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