ВСУ нанесли смертельный удар по торговому центру в российском регионе

Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Один человек стал жертвой смертельного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

«Еще шесть мирных жителей получили ранения. Среди них — несовершеннолетняя, она получила осколочные ранения, состояние тяжелое», — написал Шуваев.

Пятерых пострадавших доставили в городскую больницу Белгорода. У четырех из них — осколочные ранения, а одна женщина получила повреждение уха. Им оказывают медицинскую помощь.

Шуваев также сообщил, что в результате атаки повреждения получили здание коммерческого объекта и припаркованные рядом автомобили.

Ранее беспилотники ВСУ ударили по Саратовской области. Жертвой атаки, по информации главы региона Романа Бусаргина, стал один человек.