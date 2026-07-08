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13:23, 8 июля 2026Экономика

Названы проблемы в случае введения утильсбора на вагоны в России

«Ведомости»: Утильсбор на локомотивы и вагоны станет сбором средств с предприятий
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Возможность введения в России утилизационного сбора на железнодорожное машиностроение вызывает много вопросов, потому что в случае реализации такая мера принципиально отличалась бы от автомобильного аналога. Об этом говорится в статье «Ведомостей».

Сам вопрос, сославшись на просьбы со стороны губернаторов и представителей отрасли, в публичную плоскость вывел глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, инициатива в настоящее время рассматривается, и какого-либо решения не принято.

Вместе с тем, отмечается в материале, аналогии с мерой поддержки российских автопроизводителей выглядят неуместными. Дело в том, что практически все локомотивы и вагоны, которые продаются в России, выпускаются отечественными предприятиями. Иногда они используют импортные комплектующие, но в целом — это российская продукция.

Как указывают источники в отрасли, выходит, что сначала сборы заплатят свои же заводы, а потом им придется выбивать субсидии для компенсации сборов. При этом в случае введения балльной системы предприятия, которые используют иностранные компоненты, столкнутся с тем, что компенсация окажется меньше сборов, то есть они пострадают.

Отдельно удивление в отрасли вызывает тот факт, что вагоны, в отличие от автотранспорта, очень легко утилизируются через переплавку. Оставшиеся детали после подготовки поступают во вторичный оборот, то есть проблемы с экологической стороной вопроса и утилизацией отсутствуют.

В издании предположили, что целью сбора может стать, как и говорил Алиханов, «докапитализация тех мер, которые компании получают в виде господдержки», что фактически означает уменьшение финансовой помощи со стороны бюджета и экономию на поддержке промышленности.

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