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12:24, 7 июля 2026Экономика

В России задумались о введении нового утильсбора

Минпромторг допустил введение утильсбора на железнодорожную технику
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Российский Минпромторг рассматривает возможность введения в стране утильсбора в железнодорожном машиностроении по аналогии с уже существующим сбором на автомобили. Глава ведомства Антон Алиханов сообщил, что министерство получило подобное предложение от нескольких губернаторов, его слова приводит «Интерфакс».

Главы каких регионов выступили с такой инициативой он не уточнил. «Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета и, соответственно, ресурсов для поддержки промышленности. В этом качестве работает утилизационный сбор на колесную и самоходную технику», — сообщил министр. Алиханов добавил, что министерство всеми силами пытается найти возможности докапитализировать те меры, которые компании получают в виде господдержки.

Утилизационный сбор — деньги, которые государство собирает заранее на будущую переработку машины. Повышенная ставка утильсбора вступила в силу 1 декабря 2025 года. Она действует для машин с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил, для электрокаров — до 80.

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