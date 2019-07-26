В России дети бегали по крышам и попали под обстрел

В Саранске местный житель открыл стрельбу по детям, которые бегали по крышам гаражей. Один ребенок получил травму, передает «Инфо-рм».

По информации агентства, инцидент произошел вечером 25 июля. Местный житель возмутился из-за того, что дети бегали по крышам гаражей, и сделал им замечание. В результате начался спор, и мужчина, достав пневматический пистолет, выстрелил в детей.

Уточняется, что пуля попала в зуб одного из детей. Мать пострадавшего заявила, что стрелявший в ее сына мужчина не делал замечаний и взялся за пистолет молча.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Курске полицейский угрожал детям травматическим пистолетом, отгоняя их от своей машины. По версии следствия, дети попали мячом в машину действующего сотрудника полиции. За это полицейский начал им угрожать травматическим пистолетом и произвел один выстрел в воздух.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!