Россиянин устроил стрельбу в православном храме

Полиция задержала жителя Сахалина, устроившего стрельбу в православном храме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Установлено, что 35-летний мужчина вошел в храм, выстрелил из пневматического пистолета в потолок и потребовал от служительницы иконы, крестики и другое церковное имущество. Однако женщина дала грабителю отпор, и он скрылся.

После этого подозреваемый зашел в продуктовый магазин. Угрожая продавщице пистолетом, он потребовал от нее все деньги из кассы. Женщина передала ему 9,5 тысячи рублей. Позднее мужчина сел в такси и скрылся.

Подозреваемого поймали в Южно-Сахалинске по горячим следам. Им оказался неоднократно судимый житель города Поронайск. Суд выдал санкцию на его арест. Ему инкриминируют разбойные нападения.

В декабре прошлого года сообщалось, что житель Мордовии открыл стрельбу в одном из сельских храмов. Он разбил окно, проник внутрь храма и забаррикадировался. Внутри, в коридоре, он устроил импровизированный алтарь, окружил его иконами и горящими свечами, разлил церковное масло и кагор, на двери в церковно-приходскую школу кагором же нарисовал крест. Затем охотник надел рясу, которая находилась в служебном помещении, и открыл стрельбу по стенам и иконам.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!