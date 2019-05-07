Вооруженный игрушечным пистолетом хулиган напал на российский монастырь

В Нижнем Новгороде вооруженный игрушечным пистолетом мужчина проник на территорию Печерского монастыря. Об этом во вторник, 7 мая, очевидцы инцидента сообщили «Интерфаксу».

Поданным издания, во время нападения хулиган угрожал пластмассовым оружием сторожу, а также выкрикивал оскорбления в адрес служителей.

Полицию вызвал настоятель обители архимандрит Тихон (Затёкин). Вместе со сторожем сотрудники правоохранительных органов обезвредили нападавшего. Им оказался безработный мужчина 1986 года рождения, который сообщил полицейским, что ездит по России и «собирался гулять до 40 лет, а потом отмолить грехи», рассказал источник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили информацию об инциденте на территории одного из нижегородских монастырей, отметив, что хулиган с игрушечным оружием находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного составлен протокол по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

19 апреля сообщалось, что в Кемеровской области мужчина совершил разбойное нападение, угрожая прохожей игрушечным пистолетом. По данным следствия, он ударил ее и отвез к гаражам, где заставил снять с себя золотые украшения.

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