Вооруженный игрушечным пистолетом россиянин ограбил прохожую и подвез домой

В Кемеровской области будут судить мужчину, совершившего разбойное нападение с использованием игрушечного пистолета. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщает главное управление МВД по региону.

По данным следствия, 31-летний житель поселка Мозжуха, передвигаясь в ночное время на машине по территории областного центра, заметил прохожую и решил ограбить. Мужчина остановился и продемонстрировал ей предмет, похожий на пистолет, ударил и отвез к гаражам, где заставил снять с себя золотые украшения. Добычей преступника стали серьги, три кольца и цепочка общей стоимостью в 50 тысяч рублей.

Затем он отвез жертву до района, в котором та проживала и отпустил.

Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию и нападавшего задержали. Мужчина оказался неоднократно судим, ему вменяется часть 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

По его словам, он совершил преступление, используя игрушечный пистолет, который позже выбросил на улице, а похищенные украшения сдал в ломбард.

27 декабря 2018 года сообщалось, что полиция разыскивает мужчину, который ограбил микрофинансовую организацию в подмосковном Одинцове, угрожая феном.

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