Вооруженный феном россиянин ограбил ростовщиков и попал на видео

Полиция разыскивает мужчину, который ограбил микрофинансовую организацию в подмосковном Одинцове, угрожая феном. Видео с инцидентом в четверг, 27 декабря, публикует РЕН ТВ.
По записи видно, что изначально похититель спокойно попросил сотрудницу отдать деньги, однако та не восприняла его слова всерьез. Тогда вор направил на нее обычный фен, завернутый в пакет. Женщина приняла бытовой прибор за пистолет и отдала всю наличность из кассы, после чего грабитель скрылся в неизвестном направлении.
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