Беглый заключенный за три дня на свободе совершил серию грабежей и сел

В Волгоградской области сбежавший из колонии осужденный приговорен к тюремному сроку за серию грабежей, совершенных на свободе за три дня. Об этом в пятницу, 29 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.

По данным следствия, в октябре 2018 года во время отбытия наказания за разбои заключенный самовольно покинул производственный участок исправительной колонии в Калачевском районе Волгоградской области.

Добравшись до Волгограда на попутном транспорте, он совершил два разбойных нападения на офисы микрофинансовых организаций в Красноармейском и Тракторозаводском районах. За три дня на свободе беглый арестант, угрожая сотрудникам найденными на улице металлическими прутами, похитил около 35 тысяч рублей.

Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Тракторозаводский районный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 313 («Побег из места лишения свободы») и двух эпизодах по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый полностью признал.

Отмечается, что мужчина совершил побег, будучи осужденным на строгий режим, в связи с чем сейчас приговорен к наказанию в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии особого режима, а также к штрафу в размере 27 тысяч рублей.

29 марта сообщалось, что из воинской части в городе Ржеве Тверской области рядовой совершил побег, прихватив автомат Калашникова. Кроме того, у мужчины с собой было более 100 патронов, штык-нож, а также каска и бронежилет.

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