Беглого сибирского осужденного поймали 21 год спустя

В Перми полицейские задержали осужденного, 21 год назад сбежавшего из колонии №14 в Иркутской области. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщается на сайте Иркутской областной прокуратуры.

В марте 1996 года мужчина по фамилии Рюмкин был приговорен к 7,5 лет лишения свободы. Отбывая срок, в сентябре 1997 года он получил 12-дневный отпуск с правом выезда в город Ангарск, но в назначенный срок в колонию не вернулся и был объявлен в розыск.

Спустя 21 год в результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан в Перми.

«Поскольку Рюмкин совершил побег при неотбытой и непогашенной судимости по приговору 1996 года, судом было учтено отягчающее обстоятельство — рецидив преступления, в связи с чем отбывать наказание суд определил ему уже в колонии строгого режима сроком 5 лет 3 месяца», — говорится в сообщении прокуратуры.

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