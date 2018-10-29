Последний из трех сбежавших в Сибири зэков попался

Осужденный, сбежавший из колонии-поселения в Красноярском крае, задержан. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает пресс-служба красноярского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Осужденный Жилин Сергей Валерьевич, 1975 года рождения, совершивший 30 июня побег с участка колонии-поселения ИК-16, расположенного в поселке Миндерла Сухобузимского района, задержан в Ростовской области», — говорится в сообщении.

Как отмечается, местонахождение Жилина установили оперативники управлений ФСИН по Красноярскому краю и Ростовской области. В настоящее время беглец уже доставлен в Красноярск, задержание было проведено сотрудниками Ростовского ГУФСИН.

По факту побега возбуждено дело по части 2 статьи 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, осужденный должен будет возместить государству денежные средства, потраченные на его розыск.

1 июля стало известно о побеге трех заключенных из колонии-поселения в поселке Миндерла Сухобузимского района. Вячеслав Стецик и Валерий Бойко были приговорены к пяти годам ограничения свободы каждый за угон автомобилей, Жилин отбывал наказание за кражу, но ранее был судим за тяжкие преступления, в том числе убийство и изнасилование. 11 июля Стецика задержали в Красноярске, а Бойко — в Челябинске.

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