Двух беглецов из сибирской колонии задержали

Двое из трех осужденных, сбежавших из колонии-поселения в Красноярском крае 30 июня, задержаны в двух регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

«Стецик Вячеслав Владимирович 1995 года рождения задержан в городе Красноярске, а Бойко Валерий Степанович 1988 года рождения задержан в Челябинске. Розыск Жилина Сергея Валерьевича 1975 года рождения продолжается», — отметил представитель управления ведомства по Красноярскому краю.

По факту побега осужденных было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. Ее санкция предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, осужденные должны будут возместить государству денежные средства, потраченные на их розыск.

1 июля стало известно о побеге трех заключенных колонии-поселения в поселке Миндерла Сухобузимского района. Стецик и Бойко были приговорены к пяти годам ограничения свободы каждый за угон автомобилей, Жилин отбывал наказание за кражу, но ранее был судим за тяжкие преступления, в том числе убийство и изнасилование.

За информацию о местонахождении Жилина объявлена награда в 30 тысяч рублей. Ему 43 года, рост 178-180 сантиметров, телосложение среднее, лицо овальное, уши также овальные и оттопырены вверх, нос прямой, подбородок круглый заостренный с родинкой справа, глаза карие, волосы темно-русые, рот небольшой, часть видимых зубов отсутствует. Есть татуировки — слева на спине змей, на левом плече иероглиф, на среднем пальце левой руки перстень, на спине дракон. На животе есть шрам по центру размером 25 сантиметров. На его розыск ориентированны оперативники всех регионов России, в том числе Калининграда.

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