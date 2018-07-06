Сбежавший из сибирской колонии зэк попросился обратно

Заключенный Максим Бородулин, сбежавший ранее из колонии под Минусинском Красноярского края, сам сдался властям. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

«Осужденный Бородулин, самовольно покинувший КП-33 ОИК-38, задержан. В Минусинске он возле одного из магазинов подошел к сотруднику ЛИУ-32 ОИК-38 и попросил сообщить в колонию-поселение о своем местонахождении», — пояснили в пресс-службе.

На место прибыли сотрудники разыскной группы управления ФСИН России по Красноярскому краю, которые доставили нарушителя в исправительное учреждение. По факту инцидента проводится проверка.

О побеге заключенного Бородулина 1988 года рождения сообщалось 5 июля. Его отсутствие обнаружили во время дневной проверки на территории колонии-поселения. Бородулин отбывал наказание за грабеж и разбой, он был приговорен к шести годам лишения свободы. За информацию о местонахождении заключенного во ФСИН пообещали вознаграждение.

По информации «Интерфакса», это был четвертый за неделю побег заключенных в Красноярском крае. Несколькими днями ранее из колонии в поселке Миндерла сбежали еще три человека. Двое из них были осуждены на пять лет за угон, а третий — на четыре года за кражу.

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