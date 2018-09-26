Российский заключенный угнал машину тюремщиков и сбежал из колонии

В Волгоградской области полицейские задержали осужденного, который 23 сентября сбежал из колонии на служебной машине ФСИН. Об этом в среду, 26 сентября, сообщает региональное управление МВД.

В пресс-службе ведомства сообщили, что осужденный одной из волгоградских колоний угнал машину ФСИН и уехал на ней. Полицейские разослали ориентировки на автомобиль во все районы области.

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25 сентября патруль из инспекторов ГИБДД по Городищенскому району и оперуполномоченных ФСИН нашел машину на проселочной дороге. Водитель хотел уйти от погони, но полицейские заблокировали автомобиль. После этого заключенный бросил машину и попытался убежать. Его задержали сотрудники ФСИН.

После побега в отношении заключенного возбудили дело об угоне (статья 166 УК РФ) и побеге из колонии (статья 313 УК РФ).

16 июля сообщалось, что из колонии-поселения под Минусинском на юге Красноярского края сбежал осужденный.

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