Российский солдат сбежал из части с автоматом и штык-ножом

Из воинской части в городе Ржеве Тверской области совершил побег рядовой, прихватив с собой автомат. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Беглец проходил службу в 6-й бригаде Воздушно-космических сил. Солдат забрал с собой автомат Калашникова, более 100 патронов и штык-нож, а также каску и бронежилет.

Рядового зовут Денис Белоусов, он старшина роты, уточняет Telegram-канал «112» и публикует его фотографию. Из сообщения следует, что за оружием солдат пришел после конфликта с сотрудниками ГИБДД, которые остановили его на дороге. Общение военного с полицейскими закончилось конфликтом, после которого солдат пришел в часть и забрал оружие с боеприпасами.

Белоусов в 3:40 по прибыл в подразделение, сказал дежурному — старшему лейтенанту Кольцову, что срочно нужен фотоотчет по антитеррору. Тот выдал ему АК-74, четыре магазина с патронами, бронежилет и каску, штык-нож.

После фотографирования на поле лейтенант отошел, а рядовой сбежал в лес. Это произошло в 4:15.

Беглец в звании сержанта служил на контрактной основе, отметил источник «Интерфакса». Он дезертировал во время несения караула. В МВД подтвердили эту информацию.

Дезертира ищет полиция совместно с военными, поднят по тревоге личный состав воинской части. Для поимки беглеца в Москве введен план «Сирена».

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