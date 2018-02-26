Дезертир сдался следователям после 25 лет бегства

Сбежавший со службы солдат сдался следователям спустя 25 лет. Об этом в понедельник, 26 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России (ГВСУ СКР).

По версии следствия, младший сержант Сергей Трофимов подался в бега в 1992 году. Несколько лет спустя следователи наладили контакт с его родственниками и через них уговорили мужчину сдаться. Трофимов явился к следователям в мае 2017 года.

Также в прошлом году был задержан военнослужащий войсковой части 75443 рядовой Халид Хабагинов, находившийся в розыске с 2004 года.

Как уточнили в пресс-службе ГВСУ, всего за 2017 год были разысканы 614 человек, самовольно оставивших часть или место службы. Наибольшую эффективность показали мероприятия, проведенные в период весеннего и осеннего призывов, — за это время удалось найти 376 военнослужащих.

Статья 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет.

В декабре прошлого года украинский контрактник обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой предоставить ему статус беженца. Как рассказал военнослужащий, он самовольно оставил свою воинскую часть из-за дедовщины.

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