Во Флориде задержали 75-летнего дезертира времен войны во Вьетнаме

В американском штате Флорида задержали 75-летнего Линли Бенсона Лембурга (Linley Benson Lemburg), обвиняемого в дезертирстве из рядов Вооруженных сил США в период войны во Вьетнаме. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Долгое время бывший военный жил под вымышленным именем Уильям Майкл Робертсон (William Michael Robertson).

Долгие годы его не могли найти, тем не менее сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение мужчины.

Дверь полицейским открыла его супруга, которая была шокирована, узнав правду о муже.

Сам Лембург при задержании не оказал никакого сопротивления. У мужчины сняли отпечатки пальцев и направили его на допрос.

По данным телеканала, он дезертировал в 1972 году, чтобы избежать отправки на войну во Вьетнаме. США принимали участие во внутривьетнамском конфликте с 1965 по 1973 год.