В ДНР рассказали о «платных» дезертирах в рядах украинской армии

Украинские силовики покинули несколько позиций в Донбассе по договоренности с ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает в пятницу, 16 июня, РИА Новости.

По его словам, в отдельных случаях военные согласились уйти за денежное вознаграждение. Басурин уточнил, что суммы не превышали 10-20 окладов командира взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Он добавил, что обстрелы населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения ведут преимущественно националистические батальоны и боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», сообщает Донецкое агентство новостей. Как отметил Басурин, цель этих атак — «спровоцировать наши подразделения на ответные действия и подставить под огонь подразделения, не желающие воевать».

Таким образом, по его мнению, часть военнослужащих ВСУ стала заложниками националистов, и это способствует тому, что они начали чаще уходить с передовых позиций.

Военную кампанию против ополченцев Донбасса власти Украины начали в апреле 2014 года. Киев назвал операцию антитеррористической. Решение о ее проведении было принято после того, как ДНР, а также Луганская народная республика объявили о независимости. За три года жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.