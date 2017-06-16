Участники блокады Донбасса пригрозили прекратить поставки угля из России

Участники блокады Донбасса заявили о намерении прекратить поставки угля из России. Об этом сообщается на странице штаба активистов в Facebook.

В заявлении упоминается, что в мае участники блокады потребовали от кабинета министров принять постановление о запрете закупки российского угля, однако правительство не приняло ультиматум активистов. «Штаб начинает всеукраинскую мобилизацию для активной фазы второго этапа блокады», — говорится в сообщении.

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6 июня глава украинского МВД Арсен Аваков назвал участников блокады авантюристами и пообещал, что не допустит продолжения их действий.

В конце мая заместитель премьер-министра Украины Степан Кубив рассказал, что кабмину пришлось ухудшить прогноз роста экономики страны в 2017 году с 3 до 1,8 процента, в том числе и из-за торговой блокады Донбасса.

Украинские националисты ведут блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с конца января до середины марта при поддержке ряда политиков. Им удалось остановить поставки угля из региона, из-за чего правительству Украины пришлось объявлять режим чрезвычайного положения в энергетике. Позднее в марте Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду Донбасса.