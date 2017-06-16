Google поможет жителям Донбасса наладить быстрый интернет

Министерство связи Донецкой народной республики пообещало гражданам увеличить скорость интернета. Для этого ДНР присоединилась к системе Google Global CACHE (GGC), сообщается на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что Google Cache используют для того, чтобы увидеть содержимое страницы сайта, который временно не доступен.

«Также он будет полезен, если необходимо восстановить контент нерабочего сайта, в случае падения хостинга или разрушения базы данных. С помощью GGC можно будет быстрее получить доступ к информации при медленной загрузке страницы», — отметили чиновники.

Google предоставляет свои кэширующие серверы компаниям-операторами. Для обеспечения эффекта Google необходимо взаимодействие с как можно большим числом провайдеров.

В июле 2016 года сервис Google Maps начал менять русскоязычные названия крымских городов в соответствии с законом Украины о декоммунизации. После протеста в сети компания вернула на свои карты прежние названия населенных пунктов на полуострове.