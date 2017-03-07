В ДНР трудоустроили весь штат национализированного «Укртелекома»

Около тысячи бывших сотрудников национализированной компании «Укртелеком» перешли работать на созданное в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) предприятие «Комтел». Об этом во вторник, 7 марта, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Практически весь штат местных отделений "Укртелекома“, а это 938 человек, перешел на работу в новообразованное республиканское предприятие», — сказал директор департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций министерства связи ДНР Игорь Халепа.

По его словам, бывшим работникам «Укртелекома» уже выдают заработную плату за февраль. Он добавил, что размер зарплаты вновь прибывших сотрудников пока сохранен на прежнем уровне, а впоследствии будет повышен.

2 марта в группе компаний «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) заявили, что не будут платить налоги в бюджет народных республик. «Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов ДНР и ЛНР — неприемлемым», — подчеркнули в холдинге.

Днем ранее стало известно, что власти сампровозглашенных республик ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории.

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В конце февраля руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с ультиматумом, потребовав до 1 марта 2017 года прекратить торговую блокаду Донбасса. В противном случае они пообещали ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять уголь на Украину.

Украинские радикалы при поддержке ряда политиков начали торговую блокаду Донбасса в январе. Из-за их действий в страну прекратились поставки угля, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике.

ПАО «Укртелеком» — украинская частная телекоммуникационная компания, крупнейший в стране оператор фиксированной связи. С июня 2013 года основной пакет акций компании принадлежит СКМ.