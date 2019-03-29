Сбежавший с автоматом российский солдат найден мертвым

Сержант, сбежавший из воинской части в Тверской области, найден мертвым. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Поисковая группа ржевского гарнизона нашла тело беглеца в одном из нежилых зданий. Оружие и боеприпасы находились рядом.

По предварительным данным, солдат покончил с собой, уточняет Telegram-канал «112».

«План "Сирена" отменен. Найдено тело солдата Дениса Белоусова», — говорится в сообщении.

Ранее 29 марта сообщалось о побеге контрактника Дениса Белоусова из расположения части 6-й бригады Воздушно-космических сил в городе Ржев Тверской области.

В 3:40 он прибыл в подразделение, сказал дежурному — старшему лейтенанту Кольцову, что срочно нужен фотоотчет по антитеррору. Тот выдал ему АК-74, четыре магазина со 120 патронами, бронежилет и каску, штык-нож.

После фотографирования на поле лейтенант отошел, а сержант сбежал в лес. Это произошло в 4:15.

Перед этим у Белоусова произошел конфликт с остановившими его на дороге сотрудниками ГИБДД.

Беглец в звании сержанта служил на контрактной основе, указал источник «Интерфакс». Он дезертировал во время несения караула.

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