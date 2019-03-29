Стали известны подробности побега и гибели российского солдата

Контрактник, совершивший побег из воинской части и покончивший с собой, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

Перед ЧП военнослужащего лишили водительских прав за пьяную езду. Он вернулся в часть, вооружился и ударился в бега.

Источник отметил, что основная версия суицида — бытовая.

«Он на машине чуть, может, выпивши был или нарушил правила. Гаишники хотели лишить его водительских прав или взятку требовали. А он парень гордый, вместо взятки взял автомат и решил пойти за правдой, ну и застрелили его, а подстроили якобы сам застрелился. Он не конченный наркоман и не влюбленный Ромео, чтобы убивать себя», — заявил друг погибшего, передает Telegram-канал Hue.

Ранее 29 марта сообщалось, что поисковая группа нашла сержанта мертвым в одном из нежилых зданий. Оружие и боеприпасы находились рядом с телом.

Денис Белоусов покинул расположение 6-й бригады Воздушно-космических сил в городе Ржев Тверской области ранним утром 29 марта.

В 3:40 он прибыл в подразделение, сказал дежурному — старшему лейтенанту Кольцову, что срочно нужен фотоотчет по антитеррору. Тот выдал ему АК-74, четыре магазина со 120 патронами, бронежилет и каску, штык-нож.

После фотографирования на поле лейтенант отошел, а сержант сбежал в лес.

Перед этим у Белоусова произошел конфликт с остановившими его на дороге сотрудниками ГИБДД.

Беглец в звании сержанта служил на контрактной основе. Он дезертировал во время несения караула, сообщал источник «Интерфакс».

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