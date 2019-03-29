После побега солдата с автоматом завели дело о доведении его до самоубийства

Военные следователи возбудили уголовное дело после гибели старшего сержанта Дениса Белоусова, проходившего военную службу по контракту в воинской части №51592 в городе Ржеве Тверской области и совершившего оттуда побег. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») следственным отделом СКР по Тверскому гарнизону.

По данным ведомства, утром 29 марта Белоусов самовольно оставил расположение воинской части, забрав с собой выданное ему оружие. В ходе доследственной проверки установлено, что до этого старший сержант получил у дежурного по подразделению автомат и боеприпасы к нему.

Спустя некоторое время выяснилось, что Белоусов отсутствует на территории воинской части. В результате поисковых мероприятий тело военнослужащего с огнестрельным ранением обнаружено в заброшенном доме неподалеку от нее. Полученный им автомат находился рядом.

«Переводчик огня стоял в положении "одиночный". За исключением одного патрона все остальные боеприпасы в наличии. При осмотре места происшествия следов борьбы не обнаружено», — говорится в сообщении ГВС.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее 29 марта сообщалось, что Белоусов находился в состоянии алкогольного опьянения перед побегом из части. Перед ЧП военнослужащего лишили водительских прав за пьяную езду. Он вернулся в часть, вооружился и ударился в бега. Источник отмечал, что основная версия суицида — бытовая.

Денис Белоусов покинул расположение 6-й бригады Воздушно-космических сил в Ржеве ранним утром 29 марта. В 3:40 он прибыл в подразделение, сказал дежурному — старшему лейтенанту Кольцову, что срочно нужен фотоотчет по антитеррору. Тот выдал ему АК-74, четыре магазина со 120 патронами, бронежилет и каску, штык-нож. После фотографирования на поле лейтенант отошел, а сержант сбежал в лес.

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