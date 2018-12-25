Сбежавший из психбольницы авторитет Мошок попался

Полиция задержала криминального авторитета, 63-летнего Виктора Мошкова, известного как Мошок, который сбежал неделю назад из психиатрической больницы в Новосибирске. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщила пресс-служба управления МВД по Новосибирской области.

Беглеца обнаружили в одном из частных домов города Куйбышева.

В розыске социально опасного Мошкова были задействованы все подразделения уголовного розыска, а также наружные службы полиции Новосибирска и районов области. Были отработаны несколько мест возможного нахождения разыскиваемого.

МВД опубликовало видео побега Мошкова с камеры наблюдения в палате психиатрической больницы.

nsk.kp.ru

Следователи проводят проверку по факту халатности со стороны сотрудников лечебного учреждения, допустивших самовольный уход социально опасного гражданина, отмечает газета «Комсомольская правда».

Авторитет самовольно покинул психбольницу 17 декабря. Он обвиняется в совершении ряда преступлений, в том числе в убийстве и рабовладении. В марте этого года, пока шло рассмотрение уголовного дела, у Мошкова случился инсульт, в связи с чем по решению Новосибирского областного суда он был отправлен из СИЗО на лечение в психиатрическую больницу.

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