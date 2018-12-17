Криминальный авторитет Мошок сбежал из российской психбольницы

В Новосибирской области полицейские разыскивают сбежавшего из психиатрической лечебницы пациента, имеющего несколько судимостей. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает региональное управление МВД России.

Беглецом оказался 63-летний Мошков Виктор Андреевич, самовольно покинувший одну из лечебниц в Кировском районе Новосибирска. В ориентировке ведомости указано, что рост преступника составляет 174 сантиметра, сам он худощав и побрит налысо, одет в светлую куртку с капюшоном, черную футболку и ботинки.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», мужчина имеет кличку Мошок и является криминальным авторитетом, обвиняемым в ряде преступлений, в числе которых фигурируют убийства и рабовладение. В марте этого года, пока шло рассмотрение уголовного дела, у Мошкова случился инсульт, в связи с чем по решению Новосибирского областного суда он был отправлен из СИЗО на лечение в психиатрическую больницу.

В 2017 году сообщалось, что суд вынес обвинительный приговор 68-летнему жителю Кузбасса за хищение 1,6 миллиона рублей со счетов пациентов психиатрической больницы, где тот проходил лечение. Впоследствии мужчина привлек к незаконным действиям родственника и приятеля. Все соучастники признаны виновными и приговорены к лишению свободы.

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