Киллер отправится в психбольницу спустя 17 лет после убийства

Следователи раскрыли заказное убийство жителя города Ессентуки, совершенное 17 лет назад. Об этом в среду, 12 сентября, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По данным следствия, в 2001 году 42-летний мужчина из-за личных неприязненных отношений решил убить жителя Ессентуков. Он нанял за две тысячи долларов двух знакомых, которые в ночь с 1 на 2 августа 2001 года расстреляли потерпевшего в его автомобиле. От полученных многочисленных огнестрельных ранений мужчина скончался в больнице.

В 2010 году умер заказчик убийства, поэтому уголовное преследование в отношении него прекращено в связи со смертью.

Раскрыть преступление спустя 17 лет удалось с помощью современной криминалистической техники и ДНК-экспертизы. В результате одного из киллеров отправят на принудительное лечение в закрытую психоневрологическую лечебницу, сообщили в СК. Второго фигуранта ожидает суд.

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