Пойманный силовиками киллер из 90-х оказался стажером медведковской ОПГ

Роберт Березин, по ошибке застреливший соседа реальной жертвы и арестованный за участие в заказном убийстве в 1997 году, фактически был подручным штатного киллера медведковской организованной преступной группировки (ОПГ) Андрея Китова. Об этом в четверг, 6 сентября, «Ленте.ру» сообщил майор юстиции Левон Агаджанян, следователь Первого отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 1997 году 26-летний Китов получили заказ на ликвидацию бизнесмена Алексея Гнатюка, задолжавшего одной из столичных фирм, контролировавшихся медведковской ОПГ. Себе в помощь он взял 22-летнего Роберта Березина, стажера, приехавшего в Москву из Саратовской области.

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«Первое преступление было совершено 19 сентября около 09:00 утра. Лицо Гнатюка исполнителям показали на видеозаписи, при этом пояснив, что по утрам он гуляет с собакой во дворе дома №21 на Бутырской улице. Но стрелявшие ошиблись, вместо бизнесмена расстреляв его соседа 31-летнего автомеханика Виталия Шеффеля», — рассказал майор Агаджанян.

Когда имя убитого стало известно, наемникам пришлось срочно исправлять ошибку — и уже через несколько часов, около полуночи, 20 сентября на Смольной улице они застрелили Гнатюка, который для безопасности решил переночевать в квартире жены.

К лету 1998 года правоохранительным органам Москвы удалось установить все обстоятельства преступления и имена тех, кто участвовал в его организации — водителей и наблюдателей. Они стали давать показания, и осенью был задержан Китов. Приговором суда он был осужден на 15 лет лишения свободы.

Среди прочих доказательств вины Китова фигурировали результаты одорологической (по запаху) экспертизы: на автомате Scorpion, из которого расстреляли Шеффеля, не было отпечатков пальцев, но сохранился индивидуальный запах киллера. В истории российской криминалистики дело против Китова стало одним из первых, в котором именно одорология была признана весомым доказательством.

Розыск Березина не прекращался все эти годы. 29 августа 2018 года он был задержан в Тольятти и этапирован в Москву. Решение о его заочном аресте было вынесено еще в 1998-м, и поэтому киллера сразу же отправили в следственный изолятор. От дачи показаний он отказался.

Уголовное дело расследуется по статье «Убийство, совершенное по найму в составе преступной группы». В настоящее время следствие устанавливает причастность арестованного Березина к другим преступлениям. Срок наказания Андрея Китова истек пять лет назад, в 2013 году, в данный момент его разыскивают как свидетеля по делу, за которое он уже отсидел.

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