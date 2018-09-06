Совершившего ошибку с жертвой киллера из 1990-х задержали в Москве

В Москве арестовали Роберта Березина, обвиняемого в убийстве двух мужчин в 1997 году. Об этом Следственный комитет сообщил в ТамТам-канале.

По данным ведомства, предполагаемый киллер получил заказ на устранение московского бизнесмена. В 1997 году в подъезде жилого дома он застрелил не того человека, но уже на следующий день выпустил шесть пуль в заказанного ему коммерсанта.

Подозреваемого объявили в международный розыск.

29 августа 2018 года Березина задержали в Тольятти и доставили в Москву. Следствие устанавливает заказчиков и соучастников преступления 20-летней давности.

25 июля стало известно о раскрытии убийства 57-летнего Юрия Яшина, заместителя коммерческого директора Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). Задержаны все четверо исполнителей и заказчик преступления. По версии следствия, убийство Яшина заказал один из руководителей предприятия из-за служебного конфликта.

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