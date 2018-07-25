Силовые структуры
 
Последние новости
Пилот сбитого сирийского истребителя отказался сдаваться израильтянам и погиб
Украинцам предложили плюшевого Гитлера
Пассажиров метро Москвы поставят перед выбором  
Назван способ предотвратить потерю зрения
Умер самый известный продавец 2014 года
Немецким детям предложили поиграть солдатами Третьего рейха
Звезда Instagram побоялась бегства своих слуг и прослыла рабовладелицей
«Газпром» взял в долг из пенсионных денег
Монеточка отказалась от «Нашествия» вслед за «Пошлой Молли»
Новости партнеров

Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе

Перейти в «Мою Ленту»

В ходе совместной операции региональных управлений СКР, МВД и ФСБ в Уфе задержаны заказчик и исполнители убийства 57-летнего Юрия Яшина, топ-менеджера одного из крупных башкирских предприятий, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России.

«В ночь с 23 на 24 июля 2018 года начато проведение совместной операции, на сегодняшний день задержаны все четверо исполнителей преступления. В результате проведения тактически выверенных и детально продуманных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий все задержанные подозреваемые дали признательные показания, подробно рассказав о деталях совершения ими особо тяжкого преступления. Кроме того, задержан заказчик преступления. Проведено множество следственных действий, в том числе более 10 обысков одновременно, назначены необходимые экспертизы», — заявил представитель СКР.

От других комментариев он воздержался.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, по версии следствия, убийство топ-менеджера УМПО заказал один из руководителей предприятия. Оно было совершено из-за конфликта на производстве.

Заместитель коммерческого директора Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) Юрий Яшин пропал без вести 20 июля: он спустился в подземный гараж к автомобилю, и с тех пор его никто не видел. У машины была обнаружена большая лужа крови. Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека». Спустя сутки, вечером 21 июля, тело Яшина было обнаружено неподалеку от его дома, в овраге возле железнодорожного моста с признаками насильственной смерти — у бизнесмена, в частности, была проломлена голова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Читинский нацист получил пожизненное за охоту с автоматом на мигрантов и цыган
В Австрии задержан убивший 70 человек пакистанский киллер
Лидер банды ногинских киллеров Мазур получил пожизненный срок
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:05Сегодня

Крысы бюджетные

Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
21:3523 июля

Пострадавшему от пыток в колонии заключенному потребуются психологи

14:3223 июля

В России разрешили следить за микроклиматом в СИЗО

22:4124 июля

Ярославские тюремщики вежливо и на «вы» попросили заключенных умолчать о пытках

Силовые структуры00:0320 июля

«Это место называют новым ГУЛАГом»

Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
20:5323 июля

По делу о госизмене в космической отрасли арестован второй подозреваемый

15:5220 июля

Полмиллиарда рублей нашлись в холодильнике в пустующей квартире

10:2324 июля

Названы прозвища ярославских тюремщиков и их любимые виды пыток

Силовые структуры00:0611 июля

«Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя»

Он десять лет отстреливал цыган и мигрантов. Его арсеналу позавидовал бы спецназ
19:2423 июля

Генерал нашел оправдание для пытавших заключенного тюремщиков

10:5820 июля

ФСБ выявила утечку секретных разработок из «Роскосмоса»

02:5324 июля

Родные попытались оправдать участника пыток в ярославской колонии

Россия
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
Москвичи выступили против превращения «расстрельного дома» на Никольской в бутик
Выбежавший на поле активист Pussy Riot заплатит за полицейскую форму
Российский губернатор взял в советники КВНщиков
«Кого надо — привлечем»
Истории россиян, осужденных за лайки
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
В России приняли закон о регистрации машин у автодилеров
Все материалы
Мир
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Белый дом решил засекретить телефонные разговоры Трампа
Германия отругала Трампа и назвала его союзником
Стало известно о дальнейшей судьбе спасенных из пещеры детей
США приготовились заключить «настоящую сделку» с Ираном
Без кокаина
Геи, бандиты и фальшивые деньги: чем живет Колумбия
Долина страха
Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы
Детская писательница назвала боксера Усика трусом и «ватаном»
«Правый сектор» воспротивился командующим операцией в Донбассе
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Участник боев в Донбассе крикнул на Украине «Слава Украине» и попал в травмпункт
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
От дома до значка
Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
Google выдержал удар Европы
Бензину предрекли умеренное подорожание
Немцев призвали сдавать пустые бутылки
Аккуратным россиянам разрешат экономить на ОСАГО
Все материалы
Силовые структуры
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
Пострадавшему от пыток в колонии заключенному потребуются психологи
Ярославские тюремщики вежливо и на «вы» попросили заключенных умолчать о пытках
По делу о госизмене в космической отрасли арестован второй подозреваемый
Названы прозвища ярославских тюремщиков и их любимые виды пыток
Все материалы
Наука и техника
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»«Отчетливо видна рука чекистов»
Кто на самом деле убивал Ленина
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Объяснено загадочное явление над Антарктидой
Создан пожирающий информацию квантовый демон
Названа новая опасность сахара
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Все материалы
Спорт
Грязно и мокро
В Финляндии устроили свой чемпионат мира. Играли полуголыми и в болоте
Марадона дал бессвязное интервью за рулем
Серена Уильямс посчитала частые допинг-тесты дискриминацией
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Южный объявил о завершении карьеры
Защитника сборной России забраковали для игры в лучших командах Англии
Бывший вратарь «Реала» усомнился в высадке американцев на Луну
Все материалы
Культура
Полиция юмора
Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
В Mercedes Ольги Бузовой въехал грузовик
Названы время и место похорон актера Александра Исакова
В сети всплыло педофильское видео создателя «Рика и Морти»
Стали известны подробности госпитализации самой сексуальной певицы 2016 года
Все материалы
Интернет и СМИ
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Звезда Instagram побоялась бегства своих слуг и прослыла рабовладелицей
Телеканалу пришлось срочно выводить из эфира увлекшуюся критикой Трампа гостью
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас
Оригинальный прогноз погоды от британки прославил ее на весь мир
Все материалы
Ценности
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Умер самый известный продавец 2014 года
Определены шансы простых людей заработать на жилье знаменитостей
Дочь Трампа избавится от собственной одежды
Раскрыт секрет длинных ног Кендалл Дженнер
Все материалы
Путешествия
Таки едем
Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта
Пожары на популярном у россиян курорте унесли десятки жизней
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Названо число российских туристов в охваченном пожарами регионе Греции
Все материалы
Из жизни
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Девочка съела немытые фрукты и заразилась мозговыми паразитами
Гигантская рыба проглотила пойманную рыбаками акулу
Музыкант плюнул в поклонницу пивом и спас ее от смертельной болезни
Муж решившей засудить Трампа порноактрисы подал на развод из-за неверности жены
Все материалы
Тест обновленной Kia Optima
Выясняем, что изменилось в корейском бизнес-седане после рестайлинга
Суперкары из-за Железного занавеса
Машины-монстры из СССР и Стран Варшавского договора — кто их строил и зачем?
Монстр на каникулах
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: выбираем между городом и бездорожьем
Back in the U.S.S.R.
Фоторепортаж: один день в Советском Союзе на классическом ГУМ-Авторалли 2018
Представлен Audi Q3 нового поколения
В заваленном хламом гараже нашли редкую модель Shelby
До России добрался китайский кроссовер за миллион рублей
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы