Читинский нацист получил пожизненное за охоту с автоматом на мигрантов и цыган

Евгений Краснояров из Забайкальского края приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийства шестерых человек и попытку убийства еще семерых на протяжении десяти лет. Об этом во вторник, 3 июля, «Ленте.ру» рассказал Егор Марков, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«Краснояров в течение десяти лет на территории Читы и в пригороде совершал убийства и покушения на убийства выходцев из среднеазиатских республик, а также лиц, входящих в их окружение. Практически во всех случаях мотивами совершения преступлений являлась национальная ненависть к лицам среднеазиатских национальностей», — сообщил Марков.

По словам представителя СКР, 45-летний житель Читы использовал пистолет ИЖ-79, переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра девять миллиметров, автомат Калашникова и другое оружие.

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Особый резонанс в Забайкалье вызвало убийство 35-летнего байкера Романа Чипизубова: в июле 2016 года во дворе дома на улице Гагарина неизвестный расстрелял мужчину,который после смерти жены в ДТП один воспитывал дочь и при этом был активистом местного мото-движения.

Долгое время установить убийцу не удавалось, и лишь после задержания Красноярова было установлено, что это преступление также совершил он — из личной неприязни к близкому родственнику Чипизубова.

Сам обвиняемый вины не признал, неоднократно и на следствии, и в суде заявляя о своих алиби, но ни одно из них не подтвердилось. Первоначально Красноярову были предъявлены обвинения в убийстве восьми человек, но по одному эпизоду присяжные сочли его невиновным.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, Краснояров — известный спортсмен, мастер по филиппинскому ножевому бою. Он входил в состав двух оргпреступных групп Забайкалья, сейчас полиция устанавливает его причастность к другим преступлениям, в том числе — заказным убийствам.

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