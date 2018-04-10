Присяжные с третьего раза осудили «приморских партизан» за разбой и убийства

Суд присяжных с третьей попытки вынес обвинительный вердикт пятерым «приморским партизанам» за разбой и убийство четырех человек, передает корреспондент «Интерфакса» из Приморского краевого суда во Владивостоке.

Александр и Вадим Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов и Алексей Никитин признаны виновными в убийстве четырех жителей Кировского района Приморья в сентябре 2009 года, но, по мнению присяжных, подсудимые заслуживают снисхождения.

Срок наказания будет определен Приморским краевым судом по итогам обсуждения последствий вердикта. Из пяти фигурантов под стражей содержатся четверо.

Новое рассмотрение уголовного дела так называемых приморских партизан началось в июне 2017 года. Пересматривался эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года. Это преступление стало одним из первых эпизодов в деле. По версии следствия, убитые были наркоторговцами, которые охраняли поле с коноплей.

Летом 2016 года присяжные оправдали подсудимых. Но прокуратура вердикт обжаловала и добилась нового пересмотра.

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Банда «приморских партизан» получила известность после ряда громких убийств сотрудников милиции в Приморском крае в 2010 году. Таким образом участники группировки совершали возмездие за преступления якобы совершенные сотрудниками правоохранительных органов. Лидер банды Андрей Сухорада покончил с собой при задержании 11 июня 2010 года.

Первый судебный процесс в 2014 году завершился обвинительным приговором: подсудимые получили от 22 лет до пожизненного лишения свободы за убийства нескольких человек, в том числе двух милиционеров, кражи, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбои. По жалобе осужденных Верховный суд России смягчил им наказание и вернул на пересмотр эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек.

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