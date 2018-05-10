Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО

Осужденный на пожизненный срок за убийство пятерых байкеров Илья Асеев покончил с собой в следственном изоляторе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вечером 9 мая в помещении санобработки заключенных СИЗО-12 в Зеленограде было обнаружено тело 29-летнего И. Асеева», — сказал собеседник агентства.

Следователи начали проверку: осмотрели место происшествия и опросили сотрудников СИЗО.

В Федеральной службе исполнения наказаний «Интерфаксу» подтвердили смерть осужденного.

20 ноября 2017 года Мособлсуд вынес приговор Асееву на основании обвинительного вердикта присяжных. 12 заседателей сочли, что молодой человек не заслуживает снисхождения. Асеев был признан виновным в расстреле пятерых активистов байкерского клуба «Дикие сердцем» в мае 2016 года и получил максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Также суд взыскал с него 15 миллионов пострадавшим родственникам в качестве моральной компенсации.

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По данным следствия, Асеев в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из охотничьего ружья «Вепрь» компанию мужчин, а затем нанес им несколько ударов ножом. От полученных ранений все пятеро скончались на месте. Свидетелями произошедшего стали две женщины, сопровождавшие байкеров.

Преступление было совершено 8 мая 2016-го в деревне Челохово Егорьевского района Московской области. Менее чем через сутки убийцу задержали. Причиной расправы стал бытовой конфликт.

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