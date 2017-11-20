Егорьевский стрелок получил пожизненный срок

Житель подмосковного города Егорьевск Илья Асеев, убивший пятерых байкеров в мае 2016 года, приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Об этом в понедельник, 20 ноября, «Ленте.ру» сообщила Наталья Осипова, официальный представитель Мособлсуда.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски пятерых потерпевших по делу о выплате компенсации за причиненный моральный вред в размере трех миллионов рублей каждому. Также Илья Асеев должен будет выплатить компенсацию за нанесенный материальный ущерб на общую сумму 679 616 рублей и возместить потерпевшим по 62,5 тысячи рублей, потраченные на адвокатов.

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1 ноября стало известно, что суд присяжных признал 27-летнего Асеева виновным в убийстве пятерых человек. За обвинительный вердикт проголосовали все 12 заседателей. Они также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Вынесение вердикта у присяжных заняло 5,5 часов.

Расследование уголовного дела об убийстве пяти активистов байкерского клуба «Дикие сердцем» было завершено в марте. По данным СК, Асеев в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из охотничьего ружья «Вепрь» компанию мужчин, а затем нанес им несколько ударов ножом. От полученных ранений все пятеро скончались на месте. Свидетелями произошедшего стали две женщины, сопровождавшие байкеров.

Преступление было совершено 8 мая 2016-го в деревне Челохово Егорьевского района Московской области. Менее чем через сутки убийцу задержали. Причиной расправы стал бытовой конфликт.