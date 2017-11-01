Расстрелявшему пятерых байкеров в Подмосковье вынесли обвинительный вердикт

Суд присяжных признал виновным 27-летнего жителя подмосковного города Егорьевск Илью Асеева в убийстве пяти байкеров в мае 2016 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова в среду, 1 ноября.

За обвинительный вердикт проголосовали все 12 заседателей. Они также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Вынесение вердикта у присяжных заняло 5,5 часов.

Следующее заседание назначено на 14 ноября. На нем будут обсуждаться юридические последствия вердикта. Как ожидается, прокурор назовет срок наказания Асееву. По Уголовному кодексу ему грозит пожизненное наказание.

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Расследование уголовного дела об убийстве пяти активистов байкерского клуба «Дикие сердцем» было завершено в марте. По данным СК, Асеев в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из охотничьего ружья «Вепрь» компанию мужчин, а затем нанес им несколько ударов ножом. От полученных ранений все пятеро скончались на месте. Свидетелями произошедшего стали две женщины, сопровождавшие байкеров.

Преступление было совершено 8 мая 2016-го в деревне Челохово Егорьевского района Московской области. Менее чем через сутки убийцу вычислили и задержали. Причиной расправы стал бытовой конфликт.