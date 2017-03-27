Дело о расстреле байкеров в Подмосковье направили в суд

В Подмосковье завершилось расследование уголовного дела об убийстве пяти активистов байкерского клуба «Дикие сердцем», которое было совершено в мае прошлого года. Об этом в понедельник, 27 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР) Елена Фокина.

По ее словам, официальное обвинительное заключение утверждено прокурором и в ближайшее время будет направлено в суд. В убийстве пяти человек подозревается 27-летний житель города Егорьевск Илья Асеев.

«По версии следствия, обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, произвел серию выстрелов из охотничьего ружья "Вепрь" в сторону мужчин, а затем нанес им несколько ударов ножом. От полученных ранений все пятеро скончались на месте. Свидетелями произошедшего стали две женщины, сопровождавшие байкеров», — рассказала Фокина.

Преступление было совершено 8 мая 2016-го в деревне Челохово Егорьевского района Московской области. Менее чем через сутки убийцу вычислили и задержали. Причиной расправы стал бытовой конфликт.