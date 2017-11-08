Погасил всех

Илья Асеев, 28-летний уроженец и житель подмосковного Егорьевска, в ночь на 8 мая 2016 года застрелил пять человек из-за девушки. Чужой девушки, с которой он познакомился в тот трагический вечер, и пытался ее «закадрить». Но встретил отпор ее друзей-байкеров. Сам душегуб, уже вошедший в криминальную историю России как «егорьевский стрелок», сам себя в трагедии виновным не считает, хотя признает, что убивал. В минувшую среду присяжные единогласно признали Асеева виновным в убийстве пяти человек и не заслуживающим снисхождения. Эксклюзивные подробности истории массового убийцы выясняла «Лента.ру».

Байкерское братство

Суд над Ильей Асеевым начался в марте и продолжался восемь месяцев. 1 ноября в 14:30 присяжные удалились в комнату, и уже через 4,5 часа вернулись. Старшина зачитал единогласный вердикт: Асеев виновен в убийстве пяти человек и не заслуживает снисхождения. На этом их роль закончилась: 14 ноября судья, защита и обвинение будут обсуждать юридические последствия вердикта — и гособвинение озвучит тот срок, который сочтет необходимым. Прокурор, скорее всего, будет просить пожизненное — это следует из логики всего процесса. Но начнем издалека...

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Байкерский клуб «Дикие сердцем» существует в подмосковном Егорьевске с начала 2000-х годов. Формально он нигде не зарегистрирован, но пользуется доброй славой — состоящие в нем устраивали праздники для молодежи, занимались с детьми, регулярно принимали участие в поддержании порядка на массовых мероприятиях. Хотели в него попасть многие, но заветные нашивки (которые накладывали на владельца серьезные обязательства) выдавали не всем. Как говорят местные, получить шеврон мог только настоящий мужчина. Пусть даже и судимый (мало ли что в жизни бывает), но достойный.

Накануне Дня Победы в 2016 году они традиционно решили организовать небольшой концерт для местных жителей— на площадке возле деревни Чёлохово. Почти весь байкерский клуб выехал туда еще 7 мая: надо было подготовить площадку: смонтировать сцену, для чего ребята арендовали два КамАЗа, установить аппаратуру, поставить палатку для участников, очистить поляну от мусора…Около 16:00 к ним подъехал знакомый байкер и его пассажир Илья Асеев.

Компания работала до 20:00, а потом большинство байкеров уехало по домам, чтобы на следующий день вернуться. Охранять оборудование остались семь активистов «Диких сердцем»: пять мужчин и две женщины: Настя Казьмина, Света Ярославцева, Сергей Рубин, Сергей Флягин, Олег Еремин, Алексей Эшмаков и Анатолий Медведев. Остался с ними и Илья Асеев.

Анатолий Медведев с женой Фото: из материалов Уголовного дела

— Асеев 7 мая 2016 года оказался на поляне почти случайно, — рассказывает следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области майор юстиции Екатерина Булычева. — Он вместе со своим другом, который хоть и не был активистом байкерского клуба, но порой заходил туда к своим приятелям, просто разведывали маршрут мотопробега, оказались рядом и вызвались помочь собрать хворост для костра, организовать лагерь. Когда пришло время уезжать, Асееву (скорее из вежливости, чем из внезапно вспыхнувшей симпатии) предложили остаться.

Приготовив плов, участники компании расселись возле привезенных столиков недалеко от поставленных на ночь палаток. Трезвенником никто не был, хотя один из байкеров на спор не пил — в случае выигрыша ему друзья готовы были подарить мотоцикл. К костру подошли молодожены из ближайшей деревни Чёлохово. Был обычный майский вечер в канун праздника.

В следующий раз выжившие встретятся уже на похоронах и во время следственных действий.

Страшные вести

Около пяти часов утра один из активистов байкерскогоо клуба Антон Самойлов проснулся от настойчивого звонка мобильного — звонила оставшаяся на поляне Света. Именно она рассказала, что всех ребят расстреляли, а убийца (она даже толком не знала его) заставил ее отвезти его в Егорьевск. Самойлов вместе с ней немедленно отправился на поляну и действительно обнаружил там тела своих близких друзей, после чего вызвал полицию.

Личность подозреваемого установили практически моментально: Светлана Ярославцева рассказала, что стрелял тот самый Илья, который был чужим в их клубе. И что он потом заставил ее на ее же машине Hyundai Solaris привезти его в третий район Егорьевска — туда, где жил их общий знакомый. Она же сообщила полицейским, что у Ильи было ружьем, похожее на автомат, и пистолет. Нашли общего знакомого — и он назвал фамилию и адрес. А также уточнил, что Илья работает в частной охране и в квартире на Советской улице хранит свое оружие.

Илья Асеев Фото: из материалов Уголовного дела 1 /4

К девятиэтажке, где в квартире, принадлежащей матери, жил Асеев, полицейские приехали уже вместе со спецназом подмосковного ГУВД. Сначала звонили в другие квартиры — и вот тут-то выяснилось, что около трех часов ночи Илья звонил в домофон, так как потерял ключи, и даже в свою квартиру (на седьмом, между прочим, этаже) попал через балкон от соседей, разбив окно.

Когда полицейские, подготовив штурм и эвакуировав нескольких соседей, все-таки позвонили в дверь самого Асеева, он хоть и не сразу, но открыл дверь без вопросов, так как просто спал. И сразу признался в том, что расстрелял пять человек. Уже во второй половине того же дня Илья давал подробные показания, очень спокойно и точно описывая, как и что делал на поляне возле деревни Чёлохово. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки: от момента расстрела до получения полного признания с записью его на видеокамеру прошло меньше восьми часов. Осталось выяснить подноготную жуткой трагедии, унесший жизни пятерых уважаемых и любимых мужчин.

Леденящее хладнокровие

Когда я задал следователю Булычевой вопрос, как она может охарактеризовать поведение самого душегуба на следствии, она за 32 секунды ответа пять раз повторила одно слово.

— Меня лично в деле поразило то спокойствие, с каким Асеев давал показания. Абсолютное спокойствие. И достаточно точное изложение событий. Я бы даже сказала — монотонное. Я расследовала много дел, в том числе убийства двух и более лиц. Но такого спокойствия, как у Асеева, не было нигде. То, что все-таки виноваты все, кроме него, — это встречается почти всегда, к этому мы, положим, привыкли, а вот это спокойствие — именно оно запомнилось больше всего.

Обстоятельства убийства сомнений не вызывали, а вот причины расстрела пятерых безоружных мужчин пришлось устанавливать. Сам Асеев, запомнившийся своим спокойствием, выдвинул единственную версию, которая подтверждения не нашла. Из материалов уголовного дела: показания обвиняемого Асеева:

«7 мая 2016 года я со своим другом Олегом Огневым (имя изменено) катался на принадлежащем ему мотоцикле. И мы по инициативе Олега заехали на поляну возле деревни Чёлохово, где Огнев должен был поговорить со своими приятелями-мотоциклистами. С некоторыми из присутствующих на поляне я был знаком и ранее — с Медведевым, Эшмаковым, Рубиным и Казьминой. Пока Олег разговаривал с Медведевым по поводу празднования Дня Победы, я предложил остальным помощь в устройстве костра, и все согласились. После того как мы принесли дрова, сделав несколько ходок, Еремин предложил мне выпить с ним лично и с его друзьями, для чего за руку потащил меня к столику. Я отказался, так как совсем не хотел спиртного, но Еремин стал настаивать и в конце концов заявил, что своим отказом я его обижаю. При этом он уже был агрессивным. Когда Олег закончил разговор и стал собираться, Еремин стал требовать, чтобы я остался с ними. Я сначала отказывался, а потом спросил согласия у всех, и все тоже заявили, что хотят, чтобы я остался на поляне. Когда Олег уехал, все расположились за столом и стали распивать спиртное.

Через некоторое время, примерно около полуночи, они сильно напились, их поведение стало агрессивным, и я решил уехать, о чем громко объявил. Тогда Еремин попросил меня отойти с ним в сторону, где стал откровенно «бычить». К нам подошел Эшмаков, и я воспользовался этим, чтобы пойти собирать свои вещи. Когда я наклонился к рюкзаку, то внезапно получил удар от подошедшего Медведева. Я спросил «за что?», но тут же меня ударил Флягин, а затем присоединились все остальные. Через несколько секунд меня стали избивать уже все мужчины, находившиеся на поляне, при этом называя «сукой» и «козлом». Нанеся около 20 ударов руками и ногами, все пошли к столу, чтобы выпить еще и продолжить избиение. При этом Эшмаков перед уходом расстегнул ширинку и помочился на меня, а потом все они вместе решили, что надо мной надругаются (формулировка этого предложения изменена на литературную — прим. «Ленты.ру»). При этом кто-то снимал все происходящее на камеру мобильного телефона, но кто именно, я в настоящее время вспомнить не могу. От ударов я терял сознание, меня били сильно, не жалея. В какой-то момент я попытался защититься и достал принадлежащий мне на законных основаниях травматический пистолет Wasp R, но его у меня выхватили и выбросили в сторону».

Фальшивые оправдания

В ходе следствия все эти показания Асеева подтверждения не получили. Ни одно. Проведенное сразу после задержания «егорьевского стрелка» медицинское освидетельствование не выявило у него ни одного телесного повреждения, за исключением легкого покраснения лица. Во всяком случае, не было ни ссадин, ни синяков, ни тем более переломов. Пистолет Wasp R действительно был найден на месте происшествия — но совсем не в том месте, где, по словам Асеева, его избивали. Телефоны погибших не имели камер, а на смартфоне самого убийцы эксперты не обнаружили никаких подобных файлов — ни среди хранившихся, ни среди стертых. Все свидетели, в том числе и общие друзья Асеева и байкеров, категорически не допускали такого поведения участников клуба «Дикие сердцем». Да и выжившие девушки характер конфликта описывали совсем по-другому — именно их слова экспертизы пусть косвенно, но подтверждают.

Проверяя показания «егорьевского стрелка», следователи подмосковного главка СКР провели несколько десятков генетических экспертиз, пытаясь найти на его одежде и теле генетику от убитых. И не нашли. Если бы его били, или действительно бы на него помочились, то следы бы остались. А вот на одежде Асеева, в первую очередь на брюках, эксперты обнаружили кровь всех убитых. Это стало еще одним доказательством его вины.

Анатолий Медведев Фото: из материалов Уголовного дела

— Сам Асеев дальше подробно описал все свои действия, не понимая, что они противоречат этой его версии, — рассказывает следователь подмосковного главка СКР Екатерина Булычева. — Он, сбежав с поляны, на попутной машине добрался до своего дома, где обнаружил, что его ключи и рюкзак остались на поляне. Он позвонил в домофон соседке, и та открыла ему подъезд. Затем Асеев поднялся на восьмой этаж к другу и попросил помочь разобраться с обидчиками, но, к счастью, получил отказ — у друга приболел грудной ребенок, и он не смог пойти вместе с ним на поляну. Затем Асеев спустился на свой седьмой этаж, позвонил в дверь соседям, через их балкон перелез на свой, разбил окно и проник в квартиру. Все эти действия избитый мужчина вряд ли смог бы проделать. Кроме того, его соседи не заметили в поведении, походке и внешнем виде Асеева побоев— только лоб у него в одном месте был слегка покрасневший, как будто расчесанный.

Из остальных материалов дела следует совсем другая история: Асеев, приехав на поляну, сразу обратил внимание на Настю Казьмину. Знакомы они были и раньше, но в этот вечер он оказывал ей совершенно особые знаки внимания, а к остальным проявлял заметную агрессию. Около полуночи Асеев резко усилил напор, хотя Казьмина приехала на поляну со своим гражданским мужем Олегом Ереминым. И байкеры вежливо, но настойчиво попросили Асеева умерить пыл и не приставать к чужой девушке. А буквально через несколько минут, в полночь, Сергею Морозову исполнилось 30 лет, и он предложил выпить за свой день рождения. Но на это Асеев громко заявил: «Да кто ты такой, чтобы я за тебя пил?»

После этих слов Олег Еремин предложил Асееву поговорить. Они вдвоем отошли на несколько метров, и вдруг, практически сразу, раздались два выстрела. Света Ярославцева бросилась к мужчинам, и заставила их вернуться. При этом сам пистолет она не видела, но поняла, что Еремин его отобрал и выбросил в темноту (именно в этом месте днем следователи и нашли травматический пистолет Wasp R). Но через несколько минут Асеев куда-то исчез. Куда и когда — никто не заметил. Хотя, честно говоря, никто в тот момент и не расстроился…

Полночное зверство

Добравшийся до Егорьевска Асеев взял в своей квартире самозарядный «Вепрь», травматический пистолет «Лидер» и вышел во двор, неся оружие в руках. Там он заметил такси и сел в него. Водитель не смог отказать вооруженному мужчине, даже когда тот, приехав к поляне, отказался платить, так как деньги у него отобрали.

Из материалов уголовного дела — показания свидетеля Светланы Ярославцевой:

«Примерно в половине четвертого я сидела у стола на раскладном стуле, напротив меня сидел Олег Еремин, а чуть дальше — Сережа Флягин. В какой-то момент я обратила внимание, что на груди Олега появилась красная точка. Я попыталась спросить — что это такое, но в этот момент у меня из-за спины прозвучал выстрел, и Олег упал. Практически без паузы раздался второй выстрел — и упал Сергей. Так как он сидел то ли на стуле, то ли на корточках, он просто как бы опрокинулся назад. Вслед за этим к костру подошел Илья, который раньше затеял потасовку с ребятами, и спросил меня «где Алексей?» В этот момент из палатки вышел Эшмаков, и Илья, увидев его, сделал несколько щагов вперед и произвел выстрел в него. Алексей у палатки упал на спину и остался лежать.

Олег Еремин Фото: из материалов Уголовного дела

После этого Илья вернулся к костру, убедился, что Флягин мертв, посмотрел на Олега, который еще хрипел, и сказал: «Живучий, гад!» С этими словами он взял со стола кухонный нож, которым мы готовили плов, и воткнул его примерно в паховую область Олега. А затем взял его за правую руку и потащил к огню. Я стала его умолять не бросать Олега в огонь, и тогда он приказал мне пойти и найти его пистолет. А сам подошел к Медведеву, который спал возле костра, сидя на стуле, и ударил ногой. Медведев проснулся и, видимо, решил, что упал сам. Он встал — и тут Илья спросил его: «Медведь, ты нормально себя чувствуешь?», после чего выстрелил ему в спину. Затем он приказал мне принести его рюкзак, а когда я это сделала, потребовал, чтобы я все из него вынула. Чтобы проверить, не пропало ли чего. Убедившись, что все вещи на месте, в том числе ключи от квартиры, машины, а также кошелек с документами и деньгами, Илья стал бросать в костер вещи ребят.

Затем Илья сказал, что заберет мою машину и бросит ее в городе, но потом передумал и велел мне отвезти его. Когда мы подошли к автомобилю, из припаркованного рядом автомобиля «Иж-Комби» вышел Рубин — и Асеев выстрелил в него с очень близкого расстояния. А затем сел в мой автомобиль, и сказал ехать. При этом он знал, что Настя в спальнике спит на заднем сиденье. Я очень боялась, что он меня убьет, так как ствол ружья был направлен в мою сторону».

Но Асеев не стал убивать свидетелей — ни Светлану, ни Настю. Он вышел из автомобиля Ярославцевой, убрал все оружие в багажник собственного Mitsubishi и пошел домой спать.

Убивал в упор

— На первом же допросе Асеев заявил, что огонь вел с расстояния в 15-30 метров и ближе не подходил, — вспоминает майор юстиции Екатерина Булычева. — И единственное, с чем он был не согласен во время следствия — это с результатами баллистических экспертиз. Утверждал, что он специалист в области оружия, а эксперты с 20-летним стажем применили ненаучную методику, которая дала ошибку. Потому что выводы экспертов показывали: дистанция выстрела составляла от 1,5 до 2,5 метров. А никак не 30, как говорил сам Асеев.

Здесь надо сделать маленькое пояснение: в совершении преступления использовался гладкоствольный самозарядный карабин 12-го калибра «Вепрь ВПО-205» и охотничьи патроны, снаряженные картечью диаметром 6,2 миллиметра, произведенные на одной из подмосковных фабрик. Картечь вылетает из ствола и начинает разлетаться в стороны, образуя конус. Диаметр его основания с каждым сантиметром увеличивается. Таким образом установить дистанцию выстрела (имея ружье, патроны и пробитую одежду погибших) опытным путем совсем не сложно.

Можно ошибиться на десяток сантиметров — но перепутать полтора метра с тридцатью просто невозможно: на короткой дистанции все картечины окажутся рядом, а на длинной расстояние между двумя соседними будет составлять уже десятки сантиметров. Так, при выстреле из «Вепря ВПО-205» аналогичным патроном на дистанции три метра все картечины окажутся в круге диаметром меньше 15 см, а на расстоянии в 30 метров диаметр этого круга увеличится до 140 сантиметров.

Но дистанция убийства в полтора метра никак не вписывается в образ поруганной чести и мстителя. А именно таким видел себя сам Асеев. И поэтому он оспаривал однозначно бесспорные выводы. Хотя все остальное, кроме обстоятельств ссоры, признавал полностью. И выстрелы в спину, и убийство спящего, и даже попытку сжечь еще живого Олега Еремина… Все время следствия и суда его волновала только эта экспертиза. Хотя в данном случае правосудию совершенно все равно, с какого расстояния совершалось убийство.

***

До преступления в свои 28 лет Асеев оставался бобылем, не имевшим постоянной девушки. Жил один, в квартире матери, оставив ее ухаживать за больной бабушкой. Его всю жизнь волновало не то, каким быть, а то, каким казаться. Именно поэтому он и не тронул женщин. Но по той же причине «егорьевский стрелок» убил пятерых достойных мужчин, каждый из которых добился большего, чем он. И именно поэтому он погубил собственную жизнь, собственную душу и опозорил своих близких. Эксперты признали его вменяемым. Присяжные — виновным и не заслуживающим снисхождения. А срок, который ему определит судья, теперь никакой роли не сыграет.