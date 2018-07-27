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Убийство отмечавшего в баре свое освобождение авторитета попало на видео

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В Новокузнецке застрелили одного из лидеров банды «Запсибовские» Александра Жестокова. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщил Telegram-канал Hue и опубликовал видео с моментом убийства. Жестоков месяц назад вышел из колонии, где отбывал срок за вымогательства и убийства.

По данным Telegram-канала 112, в момент убийства Жестоков находился с друзьями в баре «Джамбул». Около часа ночи к нему сзади подошел киллер и произвел из пистолета с глушителем несколько выстрелов, после чего скрылся.

«На кадрах видеозаписи хорошо видно: после убийства хозяина стола в полицию никто не звонит, бандиты по-быстрому "сливаются". Александр Жестоков собрал "запсибовских" в "Джамбуле" на проспекте Металлургов, чтобы отметить свое освобождение из колонии», — говорится в сообщении.

В мае 2017 года лидер «Запсибовских» был приговорен к семи годам лишения свободы колонии особого режима, пишет «ПраймКрайм». Жестоков с 2013 года находился в СИЗО, поэтому в июле этого года его освободили. Он обвинялся в организации преступного сообщества и участии в нем, трех эпизодах вымогательства и двух случаях мошенничества, однако следствию доказать удалось лишь его причастность к фактам вымогательства. В частности, было установлено, что преступления были совершены в 2007 году. Жертвами авторитета стали владельцы строительного бизнеса и предприниматель, занимавшийся продажей черного и цветного металлов.

ОПГ «Запсибовские» была сформирована в 2008 году на территории Новокузнецка и действовала на территории юга Кузбасса. По данным следствия, группировка включала в себя три подразделения. Первое занималось мошенничествами в сфере недвижимости. Второе — контролировало наркобизнес в Заводском районе Новокузнецка, а третье — «терроризировало» коммерсантов и если они отказывались платить, их убивали.

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