Киллер пойдет под суд за убийство вора в законе Мухи и двух авторитетов

Уголовное дело предполагаемого киллера, расстрелявшего в центре Брянска трех криминальных авторитетов в 2003 году, передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

По версии следствия, 41-летний мужчина был членом действовавшей в 2002- 2009 годах на территории Брянской области преступной группировки.

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Он обвиняется по пунктам «а», «е», «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство более двух лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по найму») и части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение оружие, совершенное организованной группой»).

«[Обвиняемый] и его сообщник в ночь на 22 апреля 2003 года, действуя по найму, расстреляли из автомата и пистолета троих брянских "криминальных авторитетов", убив их. Еще одному человеку был причинен легкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Как отмечает портал «Город Брянск», жертвами убийц стали 49-летний вор в законе Мераб Табагуа (Муха) и двоих его помощников — Алексей Крюков (Крюк) и Иван Занкевич. Покушение на них было совершено около 01:30 в Советском районе Брянска: киллеры открыли огонь, когда авторитеты вышли из машины рядом с автовокзалом. От полученных ранений Муха скончался на месте. Двое его спутников умерли в больнице от множественных ранений в голову и грудь.

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