Одного из главных воров в законе Урала обвинили в краже общака

У уральского вора в законе Олега Сухочева, известного по прозвищу Сухач, приостановили воровской статус из-за недостачи в общаке. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает Znak.com со ссылкой на источник, близкий к криминальному миру.

Как сообщил собеседник издания, претензии к Сухочеву возникли из-за нехватки денег в «кассе», которую в 2000-х годах под его контролем собирали с екатеринбургских предпринимателей, работающих на городской овощебазе. Деньги шли на помощь находящимся в заключении лицам, придерживающимся воровских традиций

В настоящее время Сухочев отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. В феврале 2014 года он был приговорен к 20 годам лишения свободы за совершение нескольких убийств в составе ОПГ. Его сообщника Василия Трохолева приговорили к 23, Александра Седеня — к 15, Александра Галицына — к 13, а Николая Волошина — к восьми годам колонии.

Сухочев был «коронован» в 2008 году лично криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик (застрелен в 2009 году). Япончик назначил Сухочева «смотрящим» за одним из крупных районов Нижнего Тагила — Вагонкой.

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