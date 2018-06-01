В московском ресторане задержали вора в законе Хаджи Бейлаганского

В ресторане «Белый дом» сотрудниками московского уголовного розыска был задержан 36-летний вор в законе Хаджибаба Талыбханлы, известный также как Хаджи Бейлаганский. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает информагентство «ПраймКрайм».

Задержание прошло 31 мая. По данным агентства, Хаджи подозревают в совершении особо тяжкого преступления, но в интересах следствия детали предъявленного обвинения пока держатся в тайне.

Уроженец города Бейлаган Хаджибаба Талыбханлы является выдвиженцем ныне покойного вора в законе Ровшана Ленкоранского. Коронация Хаджи состоялась в 2012 году на воровской сходке в Дубае. Прежде чем стать вором, он был личным мамелюком (охранником) Ровшана.

О появлении Хаджи в Москве стало известно в апреле. По данным «ПраймКрайма», он встречается с крупными столичными бизнесменами из числа земляков, склоняя их к участию в «гибридной» войне с вором в законе Надыром Салифовым, он же Гули, которого считают заказчиком убийства Ленкоранского.

Двоюродный брат Ровшана, московский предприниматель Заур Ахмедов, предоставил Хаджи престижный пентхаус и две бронемашины.

В Турции криминальный авторитет подозревался в убийстве вора в законе Алибалы Гамидова (Годжа) и в организации покушения на Гули. Хаджи даже провел некоторое время в турецкой следственной тюрьме, но был отпущен.

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